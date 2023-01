Premier League | LIVE il derby di Manchester alle 13 | 30 | a seguire De Zerbi contro Klopp

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sabato di grande calcio in, è il giornoditra United e City. Appuntamento13:30 all'Old Trafford...

Mario Lemina è un nuovo giocatore del Wolverhampton . L'ex centrocampista bianconero approda indopo due stagioni in Ligue 1 con la maglia del Nizza (46 presenze e 2 gol). Arriva a titolo definitivo con un contratto di tre anni e mezzo mentre al Nizza , secondo i media francesi, ...La ventesima giornata diregala ben tre derby e uno di questi chiude il programma del weekend: domenica alle 17.30 italiane, ecco Tottenham - Arsenal, uno più sentiti a Londra. I gunners sfidano la formazione ...Mario Lemina è un nuovo giocatore del Wolverhampton. L'ex centrocampista bianconero approda in Premier League dopo due stagioni in Ligue 1 con la maglia del Nizza (46 presenze e 2 gol). Arriva a titol ...La Coppa del Mondo è finita e i club sono tornati a fuoco. Sarà particolarmente interessante nel calciomercato, che si è riaperto.Dal nuovo anno, i club ...