Premier League 2022 2023 | l’Aston Villa aggancia il Chelsea a quota 25 | battuto 2-1 il Leeds

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nell’anticipo della 20^ giornata diha sconfitto con il punteggio di 2-1 ilUnited. La cura Emery continua a funzionare per ins, che salgono a25 puntindo ilal decimo posto. Bailey apre le danze dopo soli 3?, mentre Buendìa raddoppia all’ora di gioco. Nel finale gli ospiti provano a riaprire la gara con il neo entrato Bamford, ma i tre punti restano in tasca al. Non sa più vincere il, che subisce la terza sconfitta nelle ultime cinque gare e resta in piena lotta per non retrocedere. SportFace.

Il Manchester United si è assicurato le prestazioni sportive dell'attaccante olandese Wout Weghorst, in prestito dal Burnley, fino al termine della stagione. Weghorst giocava per il Besiktas, ma lo ...Il comunicato recita: "L'Arsenal è stato multato di 40.000 sterline per aver violato la regola FA E20.1 durante la partita dicontro il Newcastle United di martedì 3 gennaio. L'Arsenal ...La partita Manchester United - Manchester City di sabato 14 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 20° giornata di Premier ...Haaland e compagni ko in trasferta solo contro il Liverpool, la squadra di ten Hag dopo la sosta per i Mondiali ha ottenuto tre vittorie su tre in Premier League ...