Precipita ultraleggero | muore il pilota

Tragedia questo pomeriggio, 14 gennaio, a Iolo nella zona del Coderino. Un uomo del 1942 è caduto con il suoin un campo vicino alla propria abitazione in via per Iolo. A dare l'allarme sono stati i residenti. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale che ...in mare a Tortolì. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 24 dicembre, a Tortolì (Nuoro) nella Sardegna centro - orientale. Unbiposto, partito dall'... Prato, elicottero ultraleggero precipita in un campo: un morto Il pilota, unico occupante, è stato estratto dalla cabina del velivolo ma, dopo vari tentativi di rianimazione il medico ha dichiarato il decesso ...PRATO: L'ultraleggero ha perso quota finendo per impattare su un terreno nei pressi di alcune abitazioni. Vani i tentativi di rianimare il pilota ...