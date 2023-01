Posillipo | grande rimonta e pareggio contro la Rari Nantes Savona

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Straordinaria impresa del C.N.che pareggia 11-11 con la, realizzando una clamorosanegli ultimi minuti quando sull’8-11, la rete di Abramson e la doppietta del capitano Saccoia consentono alla formazione di Brancaccio di trovare un importantissimo punto. La formazione rossoverde, anche per questa partita, ha dovuto rinunciare a Julien Lanfranco. Il primo gol della partita è delcon Abramson che colpisce con l’uomo in più, pareggia Patchaliev in superiorità, Bruni porta in vantaggio i liguri dopo 3 minuti. Non si ferma il buon momento del, Caldieri segna il 3-1. Torna a segnare ilcon Somma ma, nell’ultima azione del quarto, Bruni segna il 2-4 in ...