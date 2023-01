Porto-Famalicao domenica 15 gennaio 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Dragoni chiamati a non fallire

Leggi su infobetting

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il pareggio di sabato scorso col Casa Pia è stato davvero molto pesante per il, per il suo ambiente e per le sue ambizioni: ihanno avuto un tempo per giocare in superiorità numerica ma non hanno mai sfondato la divesa avversaria e hanno perso due punti fondamentali, sprecando quasi totalmente il recupero InfoBetting: Scommesse Sportive e