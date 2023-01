Pontina | auto in fiamme | paura sulla SS 148 | traffico in tilt | code in direzione Pomezia FOTO E VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Momenti dipochi minuti fastrada statale 148, dove un’ha preso improvvisamente fuoco subito dopo Spinaceto, all’altezza dello svincolo per Tor De’ Cenci, in-Latina. Fortunatamente gli occupanti della vettura hanno fatto in tempo a scendere prima che l’interavenisse avvolta dalle. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio prima che altredi passaggio venissero coinvolte dalle. Non risultano esserci persone ferite o intossicate. Lunghe file Si sono formate lunghe file, già a partire dall’Eur, insud.anche inRoma, a causa dei ...

Il Corriere della Città

Sotto choc la ragazza alla guida dell', ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio. La moto ha preso ... Code anche sulla, strada utilizzata da molti automobilisti come alternativa per raggiungere ...La destraè tornata al centro del confronto, come negli anni '90; la sinistra a giocare di ... solo che i farmaci li compra lo Stato e il sistema sanitario nazionale, lei privati. Si sta ... Pontina, auto in fiamme: paura sulla SS 148, traffico in tilt, code in direzione Pomezia (VIDEO) E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la Polizia Stradale tira le somme delle attività svolte nel 2022. Sulla Pontina, tra Pomezia, Aprilia, Latina e Terracina, negli ultimi 12 mesi ci sono stati ...LATINA – Un incidente stradale ha creato caos sul tratto urbano della Pontina a Latina. Dalle prime informazioni si è trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto un solo veicolo. Un uomo alla g ...