Poco nuvoloso | nebbie sulle pianure orientali

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ora andiamo a dare un’occhiata alle previsioni del tempo del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Marco Tarantola. ANALISI SINOTTICA Ancora per oggi l’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre proteggerà parzialmente il nord Italia dalle perturbazioni atlantiche che, collegate alla circolazione depressionaria centrata sull’Europa settentrionale, scorreranno a nord delle Alpi. Una debole perturbazione transiterà sulla Lombardia nella giornata di domenica, portando molte nubi e qualche debole precipitazione dal pomeriggio. Le temperature nei prossimi giorni rimarranno su valori superiori rispetto alle medie del periodo, anche se in calo a partire da domenica. Masse d’aria più fredde sono in arrivo da martedì, collegate ad una profonda depressione nord-atlantica, che porterà le temperature in linea con le medie di stagione: gli effetti in termini di precipitazioni, per ora ...