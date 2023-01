Pisa-Cittadella | le formazioni ufficiali | coppia Cliozzi-Masucci per i toscani

La Reggina ospita la Spal e proverà a mettere pressione al Frosinone mentre ilaffronta tra le mura amiche il, penultimo in classifica. Il Palermo, in netta risalita è impegnato a ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2022/2023. Toscani in grandissima forma, reduci addirittura da quattordici risultati utili consecutivi: la squadra di D'Angelo non ...Il terzino il cui futuro dovrebbe essere ormai giallorosso saluterà la squadra con la ripresa del campionato cadetto La trasferta a Pisa, poi sarà sbarco a Lecce per Tommaso Cassandro. È Sky Sport a r ...Le formazioni ufficiali di Pisa-Cittadella, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2022/2023. Toscani in grandissima forma, reduci addirittura da quattordici risultati utili consecutivi: la ...