Piqué risponde a Shakira mostrando un Casio alla Kings League

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si torna a parlare della questione. L’ormai ex coppia è al centro dell’attenzione mediatica in seguitocanzone della cantante colombiana nei confronti del suo ex marito. Nella canzone, pubblicata negli ultimi giorni,dice adi “aver scambiato un Rolex con un”. Ebbene la risposta dell’ex giocatore del Barcellona non si è fatta attendere. Durante la diretta su Twitch per parlare della, a un certo punto il conduttore ha chiestoregia “quanti minuti mancano” ene ha approfittato per mostrare l’orologioal polso, dicendo “Manca poco, lo so”. Poi ha aggiunto: “Questoè per la vita”. Sono dunque partite le risate degli ...