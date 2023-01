Piqué risponde a Shakira e non lascia niente al Casio VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 gennaio 2023) La canzone provocatoria diè arrivata ache le ha risposto per le rime. Alla frase della cantante “Hai scambiato un Rolex con un” l’ex difensore del Barcellona ha risposto in live su Twitch portando a tutti i presenti proprio une mostrando l’orologio che indossava al polso. L’atleta era ospite su Twitch per parlare della Kings League quando a un certo punto uno dei conduttori ha chiesto alla regia quanti minuti mancassero al termine della diretta.aveva così mostrato il suo orologio sottolineando: “Ne mancano pochi di minuti. Questoè per la vita”. Alcuni personaggi da studio non hanno subito capito le sue parole così con aria ironica Sergio Aguero in collegamento ha specificato: “Lo fa per la canzone di”. Oggi l’ex ...