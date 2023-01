Pioli | ' Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto Il Napoli? Ora non ci pensiamo'

DAZN

Non può essere contento Stefanodopo il 2 - 2 di Lecce, secondo pari consecutivo in campionato. "Abbiamo sbagliato approccio - dice ai microfoni di Dazn - , è evidente cheprimo tempo abbiamo sbagliato tutto quello ...Stefano, allenatore del Milan © LaPresseOra l'attenzione è tutta rivolta su Rafael Leao: ... Per il momento non sono invece previsti nuovi colpi in entrata: 'mercato invernale non faremo ... Pioli deluso dall'atteggiamento iniziale del Milan: le parole nel post-partita Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN dopo il pari del Via del Mare contro il Lecce. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ...Ecco le parole di Stefano Pioli, il tecnico rossonero parla così dopo il pareggio ... La prestazione di stasera è da analizzare per capire cosa non ha funzionato.“ Conclude così: “Nel primo tempo ...