Pioli è disperato | “Sbagliato tutto” poi parla del Napoli e lo scudetto

La Gazzetta dello Sport

Il Milan di Stefanoè stato incredibilmente eliminato dalla Coppa Italia 2022/23 , venendo eliminato in casa dal Torino ai supplementari. I granata infatti hanno vinto per 0 - 1, grazie alla rete decisiva al 1 14 ...... ci pensano proprio i campioni d'Italia in carica di Stefano. I rossoneri, infatti, fanno ... hannodi bisogno di punti per non vedere sfumare già a gennaio la possibilità di giocarsi la ... Pioli e quel nodo irrisolto: la trequarti del Milan cerca un vero padrone Risultato clamoroso quello che sta maturando al Via del Mare: il Lecce è avanti 2-0 al termine del primo tempo contro un pessimo Milan ...Risultato clamoroso quello che sta maturando al Via del Mare: il Lecce è avanti 2-0 al termine del primo tempo contro un pessimo Milan ...