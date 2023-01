Pioli | ' Approccio alla partita sbagliato | è la prima volta'

Sport Mediaset

E' undecisamente accigliato, quello che si presenta in sala stampa, dopo la faticosa rimonta operata dal 'suo' Milan sul campo del Lecce. "Credo sia la prima volta che sbagliamoalla ...11 Il Milan rimonta da 2 - 0 a 2 - 2 a Lecce, ma il pareggio fa scivolare i rossoneri a - 9 dal Napoli capolista. Il tecnico Stefanocommenta a Dazn: 'sbagliato E' stato abbastanza evidente. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, soprattutto giocate non forzate. Poi la partita si è ... Milan, Pioli: "Approccio evidentemente sbagliato. Preoccupato Io lo sono sempre..." - Sportmediaset ROMA, 14 GEN - E' un Pioli decisamente accigliato, quello che si presenta in sala stampa, dopo la faticosa rimonta operata dal 'suo' Milan sul campo del Lecce. "Credo sia la prima volta che sbagliamo ...Lecce-Milan 2-2, le parole di Stefano Pioli: "Abbiamo sbagliato tutto nel primo tempo, non pensavamo alla Supercoppa" ...