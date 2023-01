Piantedosi “Stop due mesi a trasferte tifosi Roma e Napoli”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 gennaio 2023)(ITALPRESS) – “Chiusura, per dueda oggi, dei settori ospiti degli stadi dove le società sportive SSCe ASdisputano gli incontri in trasferta”. E’ quanto ha disposto il ministro degli Interni, Matteo, “in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l’8 gennaio scorso lungo l’A1, all’altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi, con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Il ministro ha disposto lo“dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive”. Per dueè stata anche vietata “la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi ...