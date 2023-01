Perché Sofia Goggia non farà il superG del 15 gennaio? L’esito della risonanza magnetica

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023)non parteciperà al secondodel weekend austriaco di Coppa del Mondo a St. Anton, in programma per domani, 15. La bergamasca, vittima di una caduta durante la gara odierna, per giunta mentre era davanti a tutte all’intermedio, è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano dal PresidenteCommissione Medica FISI Andrea Panzeri ad unae ad una TAC al ginocchio destro. Fortunatamente entrambi gli esami non hanno rilevato alcun danno o infortunio. La scelta quindi di non presentarsi al cancelletto di partenza domani è prettamente precauzionale, volta a permettere di monitorare al meglio una situazione che può risultare delicata in vista del tanto atteso weekend di Cortina, in programma la prossima ...