Perché è famosa Fiorenza Pieri | da “Blanca” a “Che Dio ci aiuti 7”

Leggi su dilei

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’abbiamo ammirata nella fiction, poi è stata scelta per vestire i panni di Suor Teresa in Che Dio ci7. Ma sono solo alcuni dei lavori che figurano nel ricco curriculum di, attrice tra le più amate del piccolo schermo che ha mosso i primi passi in teatro ed è approdata anche al cinema. Dagli esordi a volto noto delle serie tv, scopriamo di più sull’attrice fiorentina., gli esordi in teatro Classe 1980, la passione per la recitazione nasce sin da giovanissima per, attrice che oggi ammiriamo tra fiction e serie tv di grande successo. Ma non è sul piccolo schermo che ha inizio la sua carriera:ha esordito al Teatro Stabile di Genova per poi spostarsi al Teatro Astra di ...