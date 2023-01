Per spiegare il primato dell’uomo sulle altre specie bisogna guardare alle azioni individuali

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 gennaio 2023) I primati e altri mammiferi sembrano più “intelligenti” di creature di scala inferiore, degli insetti per esempio. Ma le radici di questa impressione non sono affatto chiare; certamente, non si fonda su differenze nella complessità del comportamento: le formiche che costruiscono formicai, i ragni che tessono ragnatele e le api che comunicano la posizione del nettarecompagne di alveare sonottanto complessi, se non di più, di qualsiasi cosa un primate o un mammifero sanno fare. Non è una questione di complessità, ma di controllo: il comportamento delle formiche, dei ragni e delle api non sembra sotto il controllo dell’individuo, persino quando questi animali stanno eseguendo qualcosa di molto complesso; il controllo è della loro biologia evoluta. Dal canto loro, i primati e i mammiferi, anche quando stanno facendo qualcosa di relativamente ...