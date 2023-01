Per portare avanti il made in Italy in cucina bisogna studiare | non improvvisare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) di Venio Scoccini Cari amici de Il Fatto Quotidiano, Mi chiamo Venio Scoccini, faccio lo chef e vivo a Londra da dieci anni. Vi scrivo perché sentivo oramai da troppo tempo, da parte del governo, interventi dove incitano i laureati a fare il cameriere riempiendosi la bocca poi con parole comein. Frasi come ‘tutelare ilinnel mondo’. Il ministero dell’Istruzione cambiato in ministero del Merito. Da anni mi batto come posso per tutelare il veroinche oramai nel settore alberghiero è ridotto a qualche caciotta e pizza. Il veroinparte dalle scuole, dalle nostre scuole alberghiere, fiore all’occhiello per la formazione dei nostri ragazzi che molto spesso si trovano a confrontarsi con gente improvvisata che ...