(Di sabato 14 gennaio 2023)

- 'I rincari valgono non solo per l'anno appena iniziato. C'è già stato un forte aumento nel 2022 che ha portato i nostri fornitori a presentare più di un listino per ogni impresa, con aumenti spesso ...Marco, Presidente Coop Italia e ADM, è intervenuto a margine della conferenza stampa 'Energie e sinergie per la filiera', dedicata alla questione energetica e alle sfide che deve affrontare la ... Pedroni: 'Prevediamo forti rincari nei prossimi mesi, del 15% nel 2023'