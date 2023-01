Pd | Sgambato | “Si dimette il commissario di Caserta | intervenga Bonaccini”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le dimissioni di Matteo Mauri dadella federazione provinciale del Partito Democratico rappresentano l’ennesimo schiaffo per i militantini, che, nonostante tutto, stanno partecipando al congresso, cercando di vincere le tante perplessità di questo difficile passaggio per uno partito allo stremo”. Così Camilla, componente della direzione nazionale e già presidente provinciale del partito, nonché coordinatrice regionale della mozione per Cuperlo segretario. “Il– sottolinea – stava provando a rimettere in piedi la vita del partito nella nostra provincia, nel rispetto delle regole e con l’intento di costruire le condizioni per lo svolgimento corretto e partecipato del congresso, ma ha deposto le armi di fronte alle logiche ...