Pd | il caos è di nuovo alle porte | Cacciano “torna” e convoca la Direzione Provinciale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEravamo stati facili profeti ieri nel preconizzare l’imminente avvio di una nuova situazione diper il Pd Sannita. E puntualmente, trascorsa la mezzanotte e scaduti i termini (30 giorni) concessi dallo Statuto allaNazionale per ratificare le decisioni di commissariamento, Giovanniha ripreso a ragionare e a operare da Segretario di federazione,ndo per questo pomeriggio15 (in primazione) e17 (secondazione) la. Unazione, si legge dal messaggino WhatsApp inviato ai componenti dell’organismo, “urgente” e “straordinaria” per la nomina della commissione congressuale. Piccola curiosità, la ...

...istruttoria non si comprendono le ragioni che hanno spinto qualche consigliere a chiedere un... ma rischia di fare il gioco del sindaco, significa fare ancora piùdi quanto già esiste. E ...... in bilico tra vecchio e, tra responsabilità e business sempre più faticoso, tra intelligenze ... Più calma della media della città, ma che farebbe impallidire per ilil nostro Frans. Il ...“Il Pd Non è in dubbio che sia in crisi. Ed è una crisi che attraversa in maniera trasversale tutti quanti gli ambiti”. Così Gianrico Carofiglio, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in o ...Di solito i funerali si svolgono in religioso silenzio, nel rispetto del morto: ma non è questo il caso. Ha dell'incredibile quanto avvenuto nel padovano in occasione ...