Pd | Furfaro | ' ricostruire alternativa chiara e credibile a destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Modena, 14 gen. (Adnkronos) - "Governa unacattiva, che si accanisce contro i più fragili e senza nessuna visione. Il nostro problema oggi non è eleggere un capo del Partito democratico che rassicura i gruppi dirigenti che ci hanno portato alla sconfitta, maun'alla. E per farlo serve una proposta politica, finalmente non ambigua. Cioè che abbia il coraggio di immaginare un mondo del lavoro dove la precarietà non sia più una condizione ineluttabile, che faccia della transizione ecologica un'opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro, che dica a un imprenditore che premieremo la grande capacità delle nostre imprese di rinnovarsi perché la competizione non sarà più al ribasso sul ...