Pd | Francesca Riccardi | “Questa regione non funziona E va cambiata”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Bergamo. Una cena, nel cuore di Bergamo, per lanciare la candidatura di, avvocato in materia di diritto del lavoro e consigliera comunale in forza al partito Democratico. Quasi duecento i partecipanti al momento conviviale che, nella serata di venerdì, hanno riempito la sala della Trattoria Da Giuliana per ascoltare i pensieri, i progetti e le idee di, pronta ad affrontare appieno la campagna elettorale per l’appuntamento del 12 e del 13 febbraio con le Regionali. Tra i sostenitori, anche la Giunta dell’amministrazione Gori, il sindaco Giorgio Gori, il vice sindaco Sergio Gandi, che ha preso, tra gli altri, la parola, Jacopo Scandella e Davide Casati, questi ultimi anche loro in lizza per un posto al sole come consiglieri al Pirellone. Parole di stima e di incoraggiamento da parte del primo cittadino del ...