Pd | Benifei con Bonaccini | ' congresso di rifondazione per ricostruire nostro profilo'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Sono contento di dare una mano per la costruzione delpolitico della la mozione congressuale". Lo ha detto Brando, all'incontro con Stefanoper le primarie del Pd. "Ildovrà essere undi, per costruire, è finito il tempo dei Congressi in cui ci si spacca, un modo sbagliato -ha spiegato il capo delegazione dem a Bruxelles-. Dobbiamo confrontarci, siano l'unica comunità democratica che ha capacità di coinvolgere, fare un percorso di dibattito che porta a decidere come costruire ildel Pd e del Paese".