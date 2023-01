Paziente picchia infermiera in pronto soccorso ospedale Bari

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una giovanein servizio all'Di Venere diè stata aggredita ieri da unache le ha lanciato il mouse del computer in faccia, l'ha presa a calci, inseguita e minacciata, ...

Lo comunica l'Asl di Bari sottolineando che laera arrivata con "una banale ferita al dito" e ha aggredito l'infermiera solo perché le ha spiegato "che i codici rossi più gravi hanno la ...Laera arrivata con 'una banale ferita al dito' e ha aggredito la donna solo perché le aveva spiegato che 'i codici rossi più gravi hanno la precedenza rispetto agli altri'. L'infermiera ha ...Le ha lanciato un mouse del computer in faccia e l’ha presa a calci. Una giovane infermiera in servizio all’ospedale Di Venere di Bari è stata aggredita venerdì da una paziente fino a quando la donna ...La giovane vittima è stata presa a calci e la paziente che non voleva aspettare il suo turno le ha lanciato contro un mouse. È accaduto all’ospedale Di Venere ...