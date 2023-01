Paura per Sofia Goggia | cade durante il SuperG

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 gennaio 2023) Brutta caduta perildi St. Anton, in Austria. La sciatrice bergamasca ha perso il controllo degli sci dopo le prime porte. Fortunatamente la trentenne non ha riportato conseguenze, all’apparenza: si è rialzata dopo lo spavento e ha raggiunto il traguardo senza bisogno di soccorsi. Danno e beffa per, che fino a quel momento stava facendo registrare il miglior tempo assoluto nella gara e aveva un vantaggio di 44 centesimi su Brignone, che ha poi vinto la gara. A tradirla le eccessive inclinazioni sul muro deella pista austriaca. La neve fresca ha attutito il colpo.