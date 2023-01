Partito unico Renzi-Calenda | obiettivo elezioni europee

Leggi su agi

Una corsa in due step: il primoè essere pronti per ledel 2024, superare abbondantemente la doppia cifra e puntare ad essere uno dei primi gruppi a Bruxelles. Il secondo step è fissato per il 2027, per riportare al governo del paese le forze liberali, riformiste, popolari e repubblicane. È la tabella di marcia deldi Matteoe Carlo, stilata davanti alla platea dei Liberaldemocratici, riuniti a Milano. "Grazie a Carloper la paziente opera che sta facendo per dar vita alla federazione", premette dal palco il leader di Italia viva, che tende subito la mano a Più Europa: "Sarei felice ci fossero anche loro, e c'è spazio anche per avere un pezzettino di mondo popolare perchè stanno ...