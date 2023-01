Papa Francesco raccontato da padre Georg

NEW YORK - Apostasia, più che scisma. Ossia il ripudio, il rinnegamento della propria religione. È molto grave, drammatica, la parola scelta dal teologo americano dell'Ethics and Public Policy Center ...Ultras, al via direttiva Piantedosi Cav indebolito anche nella Ue Il ruolo europeo era il solo che gli era rimasto in mano I temi sociali al centro del colloquio trae Meloni Il ...Il giorno successivo al discorso di papa Francesco al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede il Luogotenente di Gran Maestro, fra’ John ...Francesco Totti, nonostante il momento tormentato che sta vivendo, fa un grande regalo alla sua amata figlia Chanel.