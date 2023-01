Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | la SIS Roma batte l’Orizzonte Catania e resta a punteggio pieno

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) LaA1 di2022-vede scattare oggi, sabato 14 gennaio, la nona giornata: la SISper 10-5 e, mentre le etnee rischiano ora di essere staccate dal Plebiscito Padova, che mercoledì 18 giocherà in casa del Rapallo il match non disputato oggi per permettere alle patavine di prendere parte alla fase a gironi dell’Euro Cup 2022-. Proprio le liguri, ferme oggi, vengono agganciate al quarto posto in classifica dallaTrieste, cheper 14-9 la RN Bologna, mentre nel doppio scontro tra le quattro squadre al sesto posto il Bogliasco liquida per 9-3 la Florentia, ...