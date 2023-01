Pallanuoto | Coppa Italia 2023 | la Final Eight si disputerà a Genova dal 24 al 26 febbraio

...Bugelli Ieri la Fiorentina ha battuto per 1 - 0 la Sampdoria agli ottavi di finale diItalia. ...in città dal 14 al 20 gennaio redazionesportiva2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE, ...Tra infortuni e squalifiche, solo in quella occasione tra Campionato,Italia e Len Euro Cup. ... IT Articoli CorrelatiVaria leggermente il calendario della pallanuoto maschile italiana a seguito dell’istituzione da parte della Fina della World Cup, costituita da due turni di qualificazione e dalla Super Final: la Fin ...Per il secondo anno di fila, la Federazione Italiana Nuoto assegna alla società biancorossa l'organizzazione della finale di Coppa Italia ...