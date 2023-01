(Di sabato 14 gennaio 2023) Si apre senza particolari sorprese ildelladimaschile. In occasione della sedicesima giornata infatti le squadre favorite del lotto hanno portato a casa la vittoria, racimolando ancora punti preziosi in classifica. Non a caso infattiha ripreso egregiamente il filo dello scorso annondo l’abbordabile sfida contro Romagna per 34-20. Una partita senza storie, basta guardare il parziale di 17-8 alla fine del primo tempo. Una volta archiviato il risultato, la squadra di coach Cutura si è già proiettata verso l’avnte super match della prossima settimana, quando incontrerà la seconda della classe Conversano (oggia causa della pausa di Bolzano e del suo Francisco Ahumada, al momento impegnato ai Mondiali) ...

Ed adesso la OrlandoHaenna vede più vicino il secondo posto che potrebbe valere l'ingresso nella nuovaA Silver Nazionale a girone unico, soprattutto se saranno confermate le voci di ...Domani quinta di ritorno nellaA2 maschile per laAretusa. Al Pala Pino Corso alle 16,30 sfida al Giovinetto Petrosino, con gli aretusei reduci dal bel successo di Mascalucia. "Ma quella di domani sarà sfida ancor ... Pallamano, Serie A Gold 2023: Brixen non si ferma, Pressano vince di misura Parte con un successo il 2023 per la Flavioni Finestra Perfetta. Al PalaSport Insolera-Tamagnini le gialloblu si sono imposte per 30-19 sull’Halikada nello scontro diretto tra quarta e quinta ...Dopo la breve pausa per le festività natalizie riprendono a pieno ritmo le sedute di allenamento per i ragazzi e le ragazze del H.C. Sannio. Il 2022 si ...