Palermo | incendio in appartamento a Terrasini | muore disabile

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tragedia nella notte a, nel palermitano, dove undi 58 anni è morto nell’divampato nel suo. I vigili del fuoco arrivati sul posto non sono riusciti a salvare il. Sul posto anche i carabinieri che indagano sull’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

