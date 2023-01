Palermo | incendio in appartamento a Terrasini | muore disabile

Tragedia nella notte a Terrasini, nel palermitano, dove un disabile di 58 anni è morto nell'divampato nel suo appartamento. I vigili del fuoco arrivati sul posto non sono riusciti a salvare il disabile. Sul posto anche i carabinieri che indagano sull'accaduto.Un uomo di 59 anni, affetto da sclerosi multipla ed allettato, è morto questa notte intorno alle 2 in unche è divampato in un'abitazione di piazza Duomo, a Terrasini. Il video dell'scoppiato in piazza Duomo Nonostante l'allarme lanciato dal badante che si trovava con lui e l'intervento dei vigili del fuoco, il corpo di Agostino Tortorici, questo il nome della vittima, è ...In un incendio divampato a Terrasini, in provincia di Palermo, è morto il 58enne Agostino Tortorici. Inutili i tentativi di soccorso.Tragedia nella notte a Terrasini, nel palermitano, dove un disabile di 58 anni, A. T. è morto nell’incendio divampato nel suo appartamento, nei pressi di piazza Duomo. I vigili del fuoco arrivati sul ...