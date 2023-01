Pagelle Frosinone-Modena 2-1 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di sabato 14 gennaio 2023) Termina 2-1 per i padroni di casa il match dello Stirpe tra, partita valida per la 20esima giornata del campionato di/23. La partita è stata decisa dalle reti di Insigne e Caso, ininfluente il gol di Strizzolo per la compagine ospite. Ilvince e si invola a quota 42 punti, mentre ilresta fermo a 25. Ecco ile ledel match:: Turati 6, Oyono 5.5 (dal 46? Caso 7), Sampirisi 6.5, Kalaj 6.5, Ravanelli 6, Frabotta 7, Rohden 5, Lulic 6, Garritano 6.5 (dall’82’ Oliveri s.v.), Borrelli 5.5 (dal 46? Insigne 7.5), Mulattieri 7 (dall’82’ Moro s.v.). All. Grosso 7: Gagno 6.5, Ponsi 5, Pergreffi 6.5, Silvestri 5.5, Coppolaro 5.5, Gargiulo 5.5 (dal ...

TUTTO mercato WEB

Non riesce a salvare sulle reti di Ciofani e Dessers, decisivo sull'exnel finale. Izzo 6,5 : La Cremonese gli lascia spazio per avanzare e lui risponde conquistando il calcio di rigore che ...... al Maradona solo gli azzurri, bianconeri rispediti a - 10 Ledi Napoli - Juventus: Osimhen ...00 Perugia - Palermo 14:00 Pisa - Cittadella 14:00 Reggina - SPAL 16:15- Modena BASKET - ... Frosinone-Modena 2-1, le pagelle: che bell'Insigne! Caso ok, Grosso la vince coi cambi Di Gregorio 6,5: Dopo 45' da spettatore si fa notare due grandi interventi in tuffo su Pickel e Dessers. Non riesce a salvare sulle reti di Ciofani e Dessers, decisivo sull'ex Frosinone nel finale. Iz ...Inter-Sampdoria Women, le pagelle: difesa. SONSTEVOLD 6,5: Gara ordinatissima della giocatrice scandinava, che non soffre mai dalla sua parte e anzi spinge tanto soprattutto nel primo tempo. Inter Wom ...