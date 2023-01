Paderno | 3 candidati alle regionali in Lombardia | Agostoni con Moratti | Caputo con Majorino e Alparone con Fontana

(Di sabato 14 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 3 ielezioniindiDugnano: Gabriella, Danielae Marco. L’ufficialità è attesa in queste ore con la presentazione delle ultime liste. Elezioniin: 3Dugnano Che questa campagna elettorale lampo per ledovesse regalare sorprese asi era ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Poche new entry tra iTutto fatto anche per Fratelli d'Italia che ha scelto di puntare su ... l'avvocata e consigliera metropolitana e comunale aDugnano Daniela Caputo e l'ex ...... l'avvocata e consigliera metropolitana e comunale aDugnano Daniela Caputo e l'ex deputato e veterinario Paolo Cova . I Cinque stelle, intanto, hanno selezionato iconsiglieri ...MILANO (ITALPRESS) - È stata presentata oggi al Palazzo delle Stelline di Milano la lista dei candidati del Partito Democratico per le ...