Pacifico | “Da gennaio altri aumenti stipendio di circa 8 euro Assumere da GPS | abolire i vincoli sulla mobilità | valorizzare il personale ATA” Le proposte Anief INTERVISTA

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lunedìcon Udir e Cisal in audizione in Senato, I e V commissione, porterà leemendative sul Milleproroghe. Martedì altro importante incontro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul tema del reclutamento. C’è poi la partita ancora aperta sul rinnovo del CCNL, parte normativa, i cui incontri previsti per la prossima settimana sono stati rinviati al 24, 25 e 26. Marcello, presidente nazionale, fa il punto su Orizzonte Scuola. L'articolo .

...e le precipitazioni sulla nostra provincia dipendono molto da come si comporta l'oceano...nuovi record di caldo (...) Continua a leggere sul PrimaBergamo in edicola fino a giovedì 19, ...La Cisl ieri e ancora prima - era l'11- tutti i sindacati hanno scritto al prefetto, al ... Camilla Mozzetti FrancescoLa procedura sarà unificata e anticipata di quattro mesi rispetto alla scadenza attesa. Le parti dovranno produrre scritti difensivi in vista della prima udienza. Preoccupati avvocati e magistrati per ...Altre 48 persone sono state assassinate da quando la ex vicepresidente di Pedro Castillo, Dina Boluarte, ha prestato giuramento in una seduta straordinaria ...