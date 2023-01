Outfit e acconciature | il blazer a righe di Giorgia Soleri e la ponytail alta

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 14 gennaio 2023)sceglie sempre deglimolto originali e perfetti per non passare mai inosservata. Ad esempio nell'ultimo periodo ha indossato un. Questo capo è veramente essenziale e non può mai mancare nel guardaroba dell'inverno 2023. Inoltre si può prendere ispirazione dalla sua. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo. Novitàinverno 2023 Ultimamente la bellaha sfoggiato un paio di jeans. L'influencer ha scelto un modello a sigaretta e questo è realizzato con un lavaggio molto chiaro. Laha indossato anche una t-shirt a maniche lunghe. Questo capo è molto sfiancato, ideale per mettere in evidenza la silhouette. L'in ...