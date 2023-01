Otto e mezzo | Giannini sputa veleno sul premier Meloni | Cosa sta facendo

Ospite del talk di LA7 '', venerdì 13 gennaio, l'esperto ha blastato la conduttrice Lilli Gruber: 'Se l'Italia si aspetta di avere una bella fetta della ricostruzione Ma quale Non credo ...Se ne parla durante il talk di LA7 '', venerdì 13 gennaio. Il direttore de ' La Stampa ', Massimo Giannini, ha liquidato la vicenda come 'un'arma di distrazione di massa' sottolineando ...Sulla guerra in Ucraina, la premier Giorgia Meloni non ha mai avuto tentennamenti: si muove all’unisono con gli USA, l’UE e la Nato nel ...La futura eventuale direttiva europea sulle case green non piace a Fratelli d’Italia che la considera una “patrimoniale camuffata” ...