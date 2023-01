Osimhen il centravanti che sta facendo sbiadire la nostalgia di Napoli per Maradona Libero

(Di sabato 14 gennaio 2023), lo straripante. Ne scrive. È salito alla ribalta di un palcoscenico che si chiama Diego Armandoilcon la maschera, il capocannoniere della serie A (già 11 prodezze), il ragazzone che sta calcificando nel cuore dei napoletani una moderna passione,quell’azzurra celesteche riporta spesso ai tempi belli in cui Diego era il re di questa città. Ieri sera l’indemoniato Victorha aperto le danze, dopo un quarto d’ora di tocchi e tocchetti, segnando il gol numero 36 in 65 partite giocate con la maglia del. Cosa dà al, in questa stagione felice della sua vita calcistica, questo ragazzone? Gol certo. Ma anche ...

... è la differenza abissale emersa al Maradona, sintetizzabile nel duello- Bremer: incontenibile e implacabile il, imbambolato e goffo sulle sue tracce il difensore. La partita non ...Primo gol:lo frega due volte. Secondo gol: intervento fuori tempo, fuori misura, fuori tutto con cui apre l'autostrada aldel Napoli per l'assist a Kvara . Ma non gli basta, ...Allegri ha provato a non arretrare ma i suoi uomini sono parsi svuotati di energie e soprattutto schiacciati da una manovra avvolgente ...Il gruppo Allegri travolto dalla forza della squadra azzurra che ora ha un vantaggio di 10 punti ( aspettando il Milan) ...