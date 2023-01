Orrore a Roma | 35enne uccisa in strada | freddata all’uscita del ristorante Fermato l’ex

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ancora sangue per le strade della capitale, ancora un femminicidio: una donna di 35 anni è statainquesta notte,daldove aveva appena finito di cenare.a colpi d’armi da fuoco. Senza una parola, senza attenuanti, in Viale Amelia a(in zona Tuscolano). La donna poco prima stava mangiando in unquando è arrivatocompagno, che avrebbe poi sparato. Scattato l’allarme, il rafforzato servizio di controllo del territorio ha consentito l’immediato intervento della polizia, che poco dopo ha arrestato l’uomo, un 61enne, in zona Nuovo Salario. Sul posto volanti, squadra mobile e il pm del pool antiviolenza. DonnainUn ...