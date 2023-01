Oroscopo dell' anno 2023 | ecco le previsioni di Artemide su Amore | Salute | Lavoro e Fortuna

L'Maya svela che sarà un 2023 da incorniciare per i nati con questo animale guida. A ... Ovvero, i single , dopo qualche avventura nel corso'anno, troveranno , con ogni probabilità, il ...Si parla naturalmente'ambito lavorativo, degli affari, delle trattazioni perché l'amore vero lo avete già preso. Vergine per l'Branko da RDS la quadratura che nasce con Giove e con ...Il mese di gennaio si è aperto sotto l’influsso di Venere che, grazie alla congiunzione con Plutone, è più intenso che mai nel suo passaggio in Acquario (dallo scorso 3 gennaio) prima e nei Pesci poi ...Il mese di gennaio si è aperto sotto l'influsso di Venere, che ha raggiunto la sua massima intensità grazie alla congiunzione con Plutone, pianeta che si ...