Oro nero delle mafie La truffa delle pompe bianche e minaccia a

Affaritaliani.it

Caro benzina e carburanti, i trucchi di alcune 'pompe bianche' per evitare i controlli del Fisco Caos benzina. Dopo il parziale dietrofront del governo Meloni sulle accise il presidente del sindacato ...A Roby Baggio trent'anni fa dissero che da una miniera in Perù si ricavava del marmopreziosissimo. Valeva più dell'. Eccomi, dove devo firmare Firma qua, Divin Truffato. Antonio Conte ... Benzina, oro nero di mafie-organizzazioni criminali. Pompe bianche: il caso Nella frazione di Cortina d’Ampezzo si attendono le Olimpiadi invernali del 2026. E tutto sembra ruotare intorno al simbolo di quelle che qui si tennero nel 1956 ...L'ex velocista giamaicano ha visto sparire alcuni dei soldi affidati a un fondo d'investimento. Ma non è l'unico atleta preso in giro da ...