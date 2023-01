Opuscolo antistupro a scuola | studenti rientrano in classe ma organizzano assemblea | “Chiediamo percorso di educazione all’affettività e alla sessualità”

(Di sabato 14 gennaio 2023) “Prevenire le aggressioni, combattere la violenza” è l'distribuito nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. Il dcoumento non è stato accolto positivamente dagliche protestano contro. “Ci dicono di non girare sole di notte, di non sorridere agli sconosciuti e di non usare vestiti appariscenti in discoteca” hanno detto i ragazzi del Convitto Paolo Diacono, a Cividade del Friuli. L'articolo .

"Siamo senza parole", è intervenuto il consigliere Alberto Diacoli a nome di Prospettica Civica, "davanti a unin cui si colpevolizzano comportamenti che invece dovrebbero appartenere alla ...'Protestiamo perché riteniamo inaccettabili le frasi contenute in questo- ha detto Beatrice Bertossi, coordinatrice del Movimento studentesco per il futuro - , ma contestiamo anche l'... «Non provocare gli sconosciuti». A Cividale l'opuscolo antistupro ... Niente «sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti». Non indossare gioielli o «oggetti di valore». Banditi abiti «troppo eleganti o vistosi». «Non guardate insistentemente e non fate commenti indiriz ...In Friuli va in scena il mondo all'incontrario. Per farlo, usa un volantino distribuito dal Comune di Cividale del Friuli (Udine) nel quale vengono fornite indicazioni alle potenziali vittime di stupr ...