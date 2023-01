OnePlus Nord CE 3 non ha più segreti grazie a nuove foto trapelate

questa settimana ha rilasciato un nuovo aggiornamento software via OTA per il modello2T con interfaccia utente OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13 di Google. Questo ...Avevamo già accennato lo scorso dicembre la distribuzione di Android 13 Open Beta per2T 5G , lo smartphone flagship killer del 2022. Ebbene, l'aggiornamento definitivo è qui: OxygenOS 13 debutta su2T 5G , ma il lancio in Italia dovrebbe avvenire solo tra ...OnePlus Nord 2T 5G finalmente riceve Android 13: ecco il changelog completo del major update per il flagship killer del 2022.Erano i primi di dicembre quando OnePlus annunciava l'avvio del beta test pubblico della OxygenOS 13 su Nord 2T. Adesso, circa un mese dopo, ecco che la versione stabile dell'interfaccia utente su bas ...