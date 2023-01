Olimpia Milano | Messina | “Loro solidi | ma sono contento della rimonta”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il coach dell’, Ettore, ha parlato dopo la sconfitta casalinga arrivata contro Zalgiris. Ecco le sue parole: “hanno giocato una partita da squadra solida, in attacco e in difesa, da squadra da Final Four, pienamente in zona playoff. Venendo a noi,, dei segnali positivi chearrivati da Stefano Tonut, che mi pare abbia rotto il ghiaccio in questo suo primo anno a, da Pippo Ricci ha giocato un’altra partita solida. Poi la nostra realtà, in questo momento, è che se tre-quattro giocatori non riescono a darci abbastanza, qualunque sia il motivo, poi vincere diventa difficile a questo livello. Il nostro obiettivo ora è battere Tortona domenica, non sarà ...

L'perde anche contro lo Zalgiris , che passa al Forum con merito per 66 - 61 dopo aver dominato per tre quarti di partita. Ai campioni d'Italia non può bastare aver giocato dignitosamente ...Al 30' è 40 - 59 che annuncia un'altra batosta per la piccola. Invece Nell'ultimo nell'ultimo quartoapre con un 10 - 0 per risalire a - 9, lo Zalgiris rimane 6'30' senza segnare ma ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Per lo Zalgiris ora la classifica dice 11-9 come ...Si è conclusa da poco la sfida valevole per la diciannovesima giornata dell’Eurolega di basket tra l’EA7 Emporio Armani Milano e lo Zalgiris Kaunas. Per i biancorossi era, forse, l’ultima occasione pe ...