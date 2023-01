Olimpia Milano | in arrivo la stella Nba Kemba Walker

L'si prepara ad accogliere, per le visite mediche, una stella della Nba , quattro volte All - Star. Stiamo parlando di Kemba Walker , tagliato dai Dallas Mavericks , che arriverà in ...Il pubblico dell'e del campionato italiano si prepara ad attendere lo sbarco di un quattro volte All - Star NBA . Secondo quanto riportato da Paolo Bartezzaghi della Gazzetta dello Sport, dopo la ...Kemba Walker continuerà la sua carriera in Europa Dopo essere stato tagliato recentemente dai Dallas Mavericks per quella che è stata la sua ultima avventura NBA, il quattro volte All-Star sembra ess ...Dopo l'aggiornamento sulle condizioni di Kevin Pangos, il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina ha aperto, dopo la sconfitta contro lo Zalgiris, a un intervento sul ...