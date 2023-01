Oggi azzurri al lavoro a Petroio

pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di ... La decisione del Viminale dopo gli scontri tra ultrà giallorossi eall'altezza dell'area ...La partita del Maradona di ieri ha incoronato gli, lanciandoli sempre più al primo posto in ... Vlahovic e Bonucci potevano cambiare qualcosa Ano, sono due giocatori forti, soprattutto ...Dopo Fischnaller e Bormolini, il 30enne di Cavalese accarezza l'idea del secondo successo in carriera, piegato in finale da Kwiatkowski. Tra le donne doppietta tedesca ...Il Napoli ha mostrato tutta la propria forza ieri sera in campo contro la Juventus: l'elogio è stato marcato e anche De Laurentiis gioisce.