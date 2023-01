Oggi 14 gennaio | Beata Alfonsa Clerici Conquista le anime con amore materno

(Di sabato 14 gennaio 2023) Fu stimata e amata per la dolcezza e la bontà con cui seguiva le ragazze povere e svantaggiate che le erano state affidate. Lavolle farsi in tutto e per tutto strumento di Dio per condurre a Lui lefacendosi veicolo del suonasce il 14 febbraio 1860 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La guerra in Ucraina è giunta al 325esimo giorno . Kiev e altre città si sono svegliate al suono dei bombardamenti, anche se nella capitale non è stato dato l'allarme aereo. Attacchi missilistici sono ..."Questo non può accadere dall'al domani", ha aggiunto Boluarte. Intanto la polizia peruviana ... 142023Grosseto: Lunedì 16 gennaio, alle 20,45, al Centro della Voce “Il Buon Canto” di Grosseto il coro gospel grossetano Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble terrà una prova aperta a tutti, finalizzata ...Il pronostico di Getafe-Espanyol, gara valida per il 17° turno de La Liga, in programma domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14:00 ...