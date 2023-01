Nuovo teatro a Pomezia | lavori in ritardo | carenza di materie prime e aumenti alle stelle dei prezzi | le nuove tempistiche

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono passati alcuni mesi da quando l’ex Sindaco diAdriano Zuccalà annunciava per la fine del 2022 l’ultimazione deipresso l’ex Consorzio Agrario per realizzare il primocomunale della città, o quantomeno la prima parte. “Riusciremo dove gli altri hanno fallito”, era stato il motto pronunciato sin dall’inizio, ovvero da quando, nel 2019, era stato concesso all’Ente il primo finanziamento da parte del Ministero dei Beni Culturali. Seppur non sbilanciandosi su una possibile data di inaugurazione il desiderio di Zuccalà espresso nel maggio scorso ai nostri microfoni (intervista a pag.22)era quello “di garantire il completamento deientro dicembre” e perché no avere il primo “concerto di Natale del Coro Città dinel...

Colanno riparte la stagione alSacco di Savona. Sabato 14 gennaio va in scena lo spettacolo "Vecchi tempi" di Harold Pinter con Maria Eugenia D'Aquino, Riccardo Magherini, Annig Raimondi per ...L'idea è sostenuta da Intesa Sanpaolo (attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi) e realizzata dalla Fondazione di Comunità San Gennaro, ilSanità, la ...Dopo un anno e mezzo di lavori e una spesa di due milioni di euro, il Bellini, teatro privato inaugurato nel 1878 e riconosciuto dal ministero della Cultura di «rilevante ...Tornano al Teatro Comunale di Predappio gli spettacoli dialettali. Tre sono gli appuntamenti in calendario: stasera alle ore 21 salirà sul palco la Compagnia d’la Parocia di Carpena con ‘Un prit in tl ...