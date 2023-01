Nuovo centro Amazon ad Ardea | 200 magazzinieri cercasi | ecco come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Per la nuova sede di smistamento merci diè alla ricerca di 200. Aperte, dunque, le selezioni per cercare di entrare a far parte della nota azienda che nel 2022 ha aperto diversi centri logistici in tutta la Penisola, ne sono un esempio quelli in provincia di Bergamo, in provincia di Modena o, ancora, a Novara. Nell’anno che si è appena concluso sono state assunte 3mila persone, per un totale di 17mila addetti ai lavori.assume, 3.000 posti di lavoro:Ildie l’offerta di lavoro diL’annuncio deldi distribuzione ad— cittadina del litorale laziale, a pochi passi da Roma — ...